Raúl Robledo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 4 de julio de 2022, p. 28

Monterrey, NL., La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé recuperar 6.7 millones de metros cúbicos del líquido para incorporarlos a la red de distribución de la zona metropolitana de Monterrey. Para ello, la dependencia inició 23 procedimientos con los cuales pretende recobrar derechos que no están pagando empresas de la localidad, informó el director regional del organismo federal Cuenca del Río Bravo, Luis Carlos Alatorre Cejudo.

El funcionario previó que por medio de estos procedimientos se obtendría el volumen citado de agua no utilizada por irregularidades administrativas en las cuales incurrieron los concesionarios.