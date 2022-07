No hubo celebridades en el desfile, pero 120 de los 300 invitados eran dueños de las licencias que producen en el mundo bajo la marca Pierre Cardin.

Al diseñador, que falleció a finales de 2020 a la edad de 98 años, no le gustaba que le desearan un feliz cumpleaños , pero quería celebrar su centenario, contó a Afp Rodrigo Basilicati-Cardin, su sobrino nieto y director general de la empresa gestora.

Se sigue vendiendo, pero más en los países emergentes y entre los clientes con poca formación en lujo , añadió.

En París, no es nada comparado con Louis Vuitton o Saint Laurent. Es muy diferente en términos de reputación y dinámica comercial .

Retorno a la Semana de la Moda de París

Tras el desfile de homenaje al pie de un cohete en Le Bourget, cerca de París, en enero, y el que tuvo lugar este sábado en Venecia, la casa se incorporará oficialmente a la Semana de la Moda de París en febrero-marzo de 2023, 25 años después de que Pierre Cardin la dejara.

Rodrigo Basilicati-Cardin cuenta con el equipo unido del estudio para afrontar este nuevo reto.

Mi trabajo es asegurarme de que no nos descarrilemos , señaló. No tiene intención de invitar a un estilista externo para no desvirtuar a Pierre Cardin .

El diseño de Pierre Cardin, que se basaba en una visión del futuro que era cósmica en aquella época , podría traducirse ahora en materiales inteligentes que recargan las baterías de los teléfonos, regulan la temperatura del cuerpo o son autolimpiables , imagina Ariane Bigot, subdirectora de moda del salón Première Vision.

Un ADN y un nombre fuertes podrían permitir a la casa reinventarse”, indicó.

Sin embargo, Arnaud Cadart tiene sus dudas. “No hay un legado creativo de los pasados 30 años. Pierre Cardin firmó contratos de licencia, compró casas, a veces pueblos enteros (...) No hay relevo, a no ser que el trazo del lápiz del sobrino sea increíble", dice, mordaz.