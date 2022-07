Se trata de un viaje apoteósico en el que la ficción y el falso documental entretejen un suculento relato para mostrar la inherente violencia que se vive en el norte del país, a partir de un discurso en el que, a pesar de su comicidad, sobresale el arraigo de su sentido de pertenencia e identidad cultural. Es una irreverente metaficción historiográfica que cuenta la versión no autorizada de este ídolo norteño desde su nacimiento y su precoz infancia, hasta el eterno escape de los colonizadores reptilianos sefarditas (los que dominan la ciudad y tienen el gran poder económico), situaciones desconocidas para el grueso popular que ignoraba esta férrea contienda , aseguran los productores.

Víctor Hernández comentó: “Al hacerme preguntas sobre el contexto geográfico donde nací, me encontré con el único vestigio que me revelaría respuestas y me haría empatizar con mi abuelo: un disco de El Piporro. Ante la inexpresividad y el delirio de mi abuelo para relatarme sus anécdotas, y sin encontrar objetos significativos en sus pertenencias para redondear el relato, decidí resignificar su historia fusionando su vida con la de Eulalio González y, al mismo tiempo, con la mía. Así construí un personaje idílico con el propósito de encontrarle un sentido al origen de mi existencia. En esta puesta en escena se tocan temas como la procedencia de nuestra locura a través de la crisis de identidad, el amor y la muerte como pulsión de olvido”.

Radio Piporro y los nietos de don Eulalio se escenificará lunes y martes a las 20 horas, del 4 al 19 de julio en el Foro La Gruta, Centro Cultural Helénico, avenida Revolución 1500. Boletos, 260 pesos.