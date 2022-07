Mis letras tratan de vivencias cotidianas, situaciones que pasa cualquier persona, como un desamor, un mal día en el trabajo, que se puedan escuchar mis canciones por la mañana como en la noche y más allá de temas callejeros. Es lo que he hecho en mi carrera, hacer mi música sencilla, sin exagerar, realista , compartió Solitario en entrevista con La Jornada.

El álbum cuenta con 17 temas y colaboraciones con importantes músicos y raperos como Robot, Norick the Rapper School, Santa Fe Klan, Zxmyr, Chuy Lizárraga, Smoky y Rapsusklei. Solitario rompe los esquemas del hip hop con sus elegantes rimas .

El rap nacional puede crecer cada día más, antes no se pensaba que podías vivir de este género en español, considera Noé Mondragón Díaz conocido como Solitario, rapero originario de Nayarit que presenta su más reciente disco Deidad Pagana.

▲ Noé Mondragón Díaz conocido como Solitario se presenta hoy en HDX Circus Bar, ubicado en avenida Cuitláhuac 3386, alcaldía Azcapotzalco, CDMX. Foto cortesía del músico

“Tocar en la Ciudad de México es emocionante, el público vive los conciertos intensamente, me acompañarán el dromedario mágico, el rapero señor marrano, una mezcla de rap sofisticado hasta lo más callejero.

Al rap nacional le queda mucho por crecer, está en buen momento, hay variedad de raperos, hace años no se podía vivir del rap en español, ahora sí se puede, ya no hay rivalidades. En el inicio de mi carrera fue difícil, tuve que dejar Nayarit para ir a Guadalajara, dejar a mi familia y empezar de cero , explicó Mondragón Díaz.

El concierto de Solitario se presenta hoy HDX Circus Bar, en donde lanzará su tercer y más reciente álbum Deidad Pagana.

“Tengo buena suerte y tengo muchos seguidores, siempre me han tratado muy bien, están pendientes en lo que subimos en las redes sociales, con este nuevo disco ascendimos de nivel, dedicamos mucho tiempo en él.

“En el tema Se tiene que ir me inspiré en historias ficticias, me puse a recordar emociones, también tuve algo curioso con las distribuidoras porque sólo YouTube aceptó el video, las demás no quisieron porque según se fomenta el suicidio, sólo cuenta lo que se siente en una ruptura amorosa”, finalizó Solitario.