Carlos Priego

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 2 de julio de 2022, p. 7

Su trabajo puede definirse con varios adjetivos, aquí tres: erudito, virtuoso, anecdótico. Raúl Zambrano (Tampico, 1969) es un reconocido investigador mexicano especializado en el repertorio de Manuel M. Ponce para guitarra y considerado un experto productor de diversos proyectos de divulgación radiofónica. Aria de divertimento, Elevación y folía –la versión radiofónica de Historia mínima de la música en Occidente, su primer libro publicado por la editorial Turner en 2011– y La otra versión; son algunos de ellos. Con este antecedente el guitarrista decidió ir más allá y, tejer un nuevo punto de encuentro –uno que involucrara al melómano, al lector y al escritor– cuyo eje que lo articulara fuera la palabra escrita que hablara de la música. El resultado es El eco de lo que ya no existe (Turner, 2021), un libro construido a partir de siete ensayos donde la música está al centro de todo, pero en el que el tampiqueño supo integrar diferentes perspectivas: la interrelación de la armonía con el silencio, el eco, la memoria, la desaparición; y al mismo tiempo, iluminar a algunos de sus protagonistas: György Ligeti, John Cage, Philipp Heinrich Erlebach, Sor Juana o Glenn Gould, entre otros.

Desde la primera página, el lector capta que no se trata de un libro de ensayos centrado sólo en músicos. ¿Qué es el silencio? Se pregunta Zambrano, porque el silencio, si bien es una palabra que ronda nuestros espacios cotidianos, puede ser definido en cientos de maneras. El artista francés Yves Klein se preguntó ¿qué es el silencio absoluto y es esto acaso posible?, por lo que, en 1947, compuso su primera sinfonía monótona, que consistía en una sola nota interpretada durante 20 minutos, seguida por otros 20 minutos de silencio. Años más tarde, el compositor y músico John Cage aseguraba que no existe el silencio en este mundo y en 1952 publicó la pieza silenciosa 4’33”, una obra musical en tres movimientos que puede ser interpretada por cualquier instrumento, en cuya partitura el compositor indicó a David Tudor –pianista para quien fue escrita la obra– que guardara silencio y no tocara su instrumento durante cuatro minutos y treinta y tres segundos. Sin embargo, para el investigador mexicano, la respuesta es menos experimental y sugiere que el silencio es el eco que sucede a la última nota de una obra y se convierte en la huella de la música que dejó de ser y vive en la memoria del escucha.

En busca de los tratados perdidos