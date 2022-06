En esa empresa, agregó López, se han hecho alrededor de 780 discos, hemos editado libros y hecho documentales que tienen que ver con la realidad de América Latina, en cuanto a la música, la poesía y cuestiones sociales. Así es como atravieso todo esto y lo cuento hasta llegar al momento actual, sin olvidar la etapa de la revolución nicaragüense que me tocó vivir .

En este país, enfatizó, me quedé, me enamoré de mi actual compañera, Marta De Cea, tengo mis hijos y fundé Ediciones Pentagrama, que cumplirá 43 años en octubre .

En entrevista, el autor habló sobre el origen de su libro: “Imaginé que sería larga la pandemia y consideré importante ocupar mi tiempo, pues en esos momentos estaba terminando el documental de Amparo Ochoa, se me reventó el barzón y varios amigos me insistieron en que tenía que contar mis memorias. A lo largo de más de dos años escribí este libro que encierra 77 años de mi vida, incluso desde antes, de los orígenes de mi familia campesina en Galicia, España.

Un momento de dolor muy grande , que resurge en el libro, es el fallecimiento del cantautor Óscar Chávez, quien se fue durante la pandemia. Fue parte importante de nuestra vida, de la familia. Mi esposa fue su representante más de 30 años. Su muerte fue un golpe muy doloroso, así como fue el de compañeros músicos de México, del continente y de otros países que se fueron en el transcurso de escribir este libro .

Gran parte de lo que he hecho, se debe a la amistad, sin ella no hubiera podido ser nada , aseguró Modesto López. Enfatizó: En el libro están todos los que están y faltan todos los que no están .

Oficio de la buena conversación

El poeta Eduardo Langagne, en el apartado Palabras preliminares de la publicación, escribió: Modesto López posee una sensibilidad pulida con el oficio de la buena conversación. El denominador común de su responsabilidad social ha tenido la inteligencia de reunir tres caminos que significan otras tantas tradiciones culturales que él ha hecho coexistir con genuina convicción: gallego por su origen y nacimiento; argentino por su niñez, su juventud y su primera madurez; mexicano por sus aportes y compromiso .

Langagne agregó: La redacción desatada de los recuerdos da cuenta del traslado marítimo con rumbo a la Argentina y más adelante de los otros viajes, otros climas, otras condiciones bajo la inestable dinámica de la historia. Mediante el contacto renovado con la gente amiga, muchas décadas después de los hechos que se exponen, nuestro autor realizó el cotejo de su propia memoria, cualidad inaprensible de la persona humana .

El libro, destacó el poeta, “agrega otras plumas, fragmentos ad hoc de publicaciones en libros, diarios y revistas, que se ofrecen como epígrafes o notas contextuales que colaboran de manera eficiente con quienes leerán. Todo esto al abrigo permanente de una reflexión emocionada y constante, comprometida con la militancia no sólo política, sino también social, en la mayor extensión semántica del término”.

López, puntualizó Langagne, combatiente de la vida, mantuvo su pujanza y fortaleza anímica durante este periodo inédito del mundo, se obstinó como siempre en defender las cosas que valen la pena, como escribir .

Modesto López presentará sus memorias acompañado de Eduardo Langagne, así como de los músicos Anastasia Sonaranda, Argelia Fragoso, Armando Chacha, Armando Rosas, Carmina Cannavino, Carlos Porcel Nahuel, Delfor Sombra, Jorge García Montemayor, Juan Daniel Vargas, Francisco Palacios, Margie Bermejo, Nayeli Nesme, Rafael Mendoza y Ramón Sánchez.

La cita es el domingo, a las 17 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Hidalgo 289, Coyoacán. La entrada es libre.