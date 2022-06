“U

crania perdió. Occi-dente fracasó” (Youtube, 22 de junio, 2022) es el título de un video grabado por el coronel retirado y ex senador estadunidense Richard Black dado a conocer por Helena Villar, corresponsal de RT, Washington DC, donde Black deja en claro no ser un pacifista de izquierdas , pero ama a su país y cree en la necesidad de negociar la paz como sugirieron líderes latinoamericanos como el recién electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, y ha insistido López Obrador en México.

Los datos de Black son contundentes: “Vietnam fue la última guerra realmente sangrienta de Estados Unidos (EU). Perdimos 60 mil hombres en 10 años. Esto es alrededor de 6 mil muertos cada año… con una población más pequeña, Ucrania pierde 6 mil al mes. Es una tasa de bajas 12 veces mayor que la que sufrimos en Vietnam”.

Black también señala como la guerra de sanciones económicas ha fracasado. “Todo el poder financiero del mundo occidental se desató contra Rusia… Biden juró que el rublo ruso sería reducido a escombros. El rublo es más fuerte que antes de la guerra… el intento de Biden de estrangular el comercio ruso fracasó”. Black nota cómo desde el comienzo de la guerra los rusos no experimentan escasez de alimentos, vivienda, combustible para calefacción o gasolinas. Quien espere que los rusos se quiebren por la pérdida de compras de Gucci o de las hamburguesas Big Mac no entiende la psique rusa .

El también ex senador nota cómo naciones importantes de la periferia no acatan las órdenes de EU para imponer sanciones y que se les quiera imponer con quien comerciar y con quien no.

Dictar sanciones unilaterales disminuye el respeto por EU . Es así como pese a las sanciones Rusia acentuó lazos con India, África del Sur, Irán, Brasil y Arabia Saudita, Yo agregaría a Venezuela, Cuba y Nicaragua, excluidos por Biden de la Cumbre de las Américas y a los que no asistieron.

La guerra está perdida. Según una encuesta citada por Black, a la población de EU le preocupa cinco veces más la escasez de leche infantil de fórmula que la guerra en Ucrania.

Otra gran perdedora de esta guerra es Europa: las sanciones la han golpeado por su gran dependencia de las materias primas y combustibles rusos. Además, le preocupan, con toda razón, las voces a favor del uso de armas nucleares tácticas .