Con lo anterior se sostiene el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que las gasolinas no aumenten por encima de la inflación, pero en lo que va de 2022 los estímulos fiscales puestos en práctica por Hacienda como camisa de fuerza ante las tendencias internacionales no han tenido éxito del todo.

Nuevas estrategias

Definitivamente he percibido que ha incrementado el precio de la gasolina, ¿desde cuándo?, creo que ha sido un aumento constante desde hace como dos años , comparte Ana Alvarado. Explica que no ha realizado grandes cambios en sus hábitos de movilidad, más allá de evitar horas de mayor tránsito vehicular, pero sí planea mejor sus compras de combustible.

Buscó gasolina más barata y la que he notado que rinde más. Por ejemplo, pido 40 litros y de ahí voy verificando en el tacómetro para cuánto más o menos me alcanzó. También uso las tarjetitas de puntos que te dan en las gasolineras para ver si algo me pueden retribuir. En un año acumulé mil 200 puntos, equivalen a 120 pesos, no es mucho, pero son unos 4 litros y medio , dice.

Su hermana, Lizeth, comenta que para ahorrar gasolina planea rutas, prefiero hacer varias cosas en un solo día, ir a lugares que me queden en la zona para no desviarme mucho .

Mateo Tabares, quien vive temporalmente en Oaxaca por trabajo, ha reducido la frecuencia de sus visitas a la Ciudad de México, y de tanto en tanto usa aplicaciones de viaje compartido para no absorber solo el costo del combustible.

Laura Magaña no ha realizado grandes cambios en sus hábitos de movilidad, pero percibe el incremento en el precio de los combustibles, y creo que en general toda la canasta básica ha subido .

Jorge Salas ha detenido la compra de un auto por esta situación, mientras Myrna Rodríguez trata de usar menos el carro y en su caso aprovechar para hacer varias cosas y que valga la pena utilizarlo (...) poquito a poquito, pero sí ha estado aumentando la gasolina .

El análisis de Helu, muestra que en todos los tipos de combustible los estímulos dispuestos por Hacienda están amortiguando en más de 30 por ciento el costo de las gasolinas. En un comparativo al 10 de junio, el precio promedio de la gasolina regular fue de 21.73 pesos, sin el estímulo hubiera alcanzado 34.13; la Premium se vendió en promedio en 23.77, frente a 35.44 pesos del costo real; mientras el diésel se comercializó en 23.41 contra 35.57 pesos que sería su tarifa sin subsidios.

Hay N factores detrás de esta crisis energética , explica en entrevista el director general de PetroIntelligence. Entre ellos la pandemia y las disrupciones que ocasionó en diversos mercados la guerra y las consecuentes sanciones a Rusia, así como una tendencia de ir apagando refinerías, misma que ahora con un aumento en la demanda de combustibles ha llevado a que estas plantas operen cerca del 100 por ciento de su capacidad.

Refiere que los subsidios dados por Hacienda siguen la tendencia de los costos internacionales de las gasolinas, que son también de los que parte Petróleos Mexicanos para su comercialización. En mayo, la empresa del Estado produjo 41.6 por ciento de las gasolinas con las que contó, el resto se importó en su mayoría de Estados Unidos.

¿En dónde se está generando este incremento en el costo de gasolinas para el consumidor final, pese a los subsidios de Hacienda? En las refinerías, resuelve Alejandro Montufar. El margen de ganancia de estas plantas pasó de 6.2 dólares por barril el año pasado a 47 dólares por barril en 2022, un incremento nominal de 658 por ciento.