Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de junio de 2022, p. 30

Ante el retiro de varias unidades de transporte concesionado de pasajeros por no cumplir con los requisitos para brindar el servicio, como contar con licencia C, seguro contra accidentes, no portar el uniforme reglamentario y circular con vidrios polarizados, decenas de personas se han visto obligadas a hacer largas filas en el paradero sur del Metro Taxqueña en busca de un vehículo que los pueda trasladar.

Además, muchos conductores no usan cubrebocas al que están obligados. Durante un recorrido por dicho paradero se pudo apreciar la circulación de unidades sin contar con la cromática que establece la norma y que incluye el número de la ruta, la placa y que estén bien pintadas; las que se vieron sin el rótulo son de tipo microbús.

Mientras tanto, en el paradero del Metro Pantitlán algunos conductores llevan el uniforme colgado en la unidad y sólo si hay operativo lo visten.

Otros más advierten que la mayoría ya acata la disposición de usarlo, aunque no tienen muy claro cómo debe ser, ya que unos indicaron que es camisa blanca y pantalón negro, pero algunos que es pantalón negro y camisa azul, mientras varios no lo traían hasta que se les abordó para preguntarles por qué no lo llevaban.

Lo mismo ocurrió con el cubrebocas, ya que al interrogarlos por qué no lo usaban alegaron que iban a comer o estaban comiendo.

Desde que empezaron los operativos el 15 de junio, y hasta el martes pasado, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han sancionado a 543 choferes por no llevar la licencia vigente tipo C, seguro contra accidentes actualizado, no portar uniforme, traer un acompañante, que la unidad tenga vidrios polarizados o no esté con cromática completa.

De esta cifra, 275 operadores han sido castigados por carecer de licencia vigente y 121 por la falta de uniforme.