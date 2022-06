Este absurdo raya en el delirio porque, en momentos en que se registran cifras récord de detenciones de migrantes indocumentados, los sectores más retrógrados de la sociedad achacan la tragedia a una presunta laxitud en la aplicación de las leyes migratorias. Tal es el caso del impresentable gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien sostuvo que las muertes son responsabilidad del presidente Joe Biden y su mortal política de fronteras abiertas , sin reparar en que, de haber fronteras abiertas, los migrantes no se hacinarían en tráileres ni se encontrarían en la necesidad de recurrir a los traficantes de personas.

Por otra parte, el que este episodio haya ocurrido dentro de Estados Unidos, a 250 kilómetros de la frontera, exhibe la corrupción existente dentro de ese país, donde hay la tendencia a centrar todas las culpas en otras partes del mundo y pretender que las redes de tráfico humano operan en México o Centroamérica, pero no en su propio territorio. Ahora está a la vista que al norte del río Bravo hay complicidades criminales que han convertido en un negocio sangriento las restricciones migratorias, tanto las de larga data como las impuestas durante la embestida xenófoba del ex presidente Donald Trump, y que el actual gobierno no ha sido capaz de eliminar.

Desde México, es obligado exigir una investigación a fondo de la reciente tragedia, coadyuvar en las pesquisas y no escatimar la asistencia legal, económica y sicológica a los heridos y a las familias de los deudos, pero también deberá insistirse en la articulación de una política migratoria regional con dos grandes objetivos: mitigar las causas que empujan a las personas a dejar sus lugares de origen, y garantizar que quienes emprendan el éxodo lo hagan en condiciones que no vulneren su integridad ni sus derechos humanos y, sobre todo, que no pongan en peligro sus vidas.