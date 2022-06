Ap

Los Ángeles., Los recientes ganadores del Óscar Ariana DeBose, Troy Kotsur y Billie Eilish se encuentran entre las 397 personas invitadas a unirse a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

La organización que otorga los Óscar dijo que 44 por ciento del grupo de 2022 se identifica como mujeres, 50 por ciento proviene de fuera de Estados Unidos y 37 de comunidades étnicas y raciales subrepresentadas. Si los invitados aceptan, lo cual hace la mayoría, podrán votar en la 95 edición de los Premios de la Academia.

Los actores invitados este año incluyen a Anya Taylor-Joy, Jessie Buckley, Gaby Hoffman, Robin de Jesús de tick, tick... BOOM!, Olga Merediz de In the Heights (En el barrio), los protagonistas de Belfast Jamie Dornan y Caitríona Balfe, así como Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee, ambos de The Power of the Dog (El poder del perro). También hay una importante presencia internacional, con invitaciones para el iraní Amir Jadidi de A Hero (Un héroe), la noruega Renate Reinsve de The Worst Person in the World (La peor persona del mundo), el francés Vincent London de Titane, la nigeriana Funke Akindele de Jenifa y el japonés Hidetoshi Nishijima de Drive my Car.