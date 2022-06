▲ Woody Allen (derecha) habló con Alec Baldwin, durante una entrevista en vivo en Instagram, sobre su carrera y su nuevo libro Zero Gravity, una colección de ensayos de humor. Foto Ap

Miércoles 29 de junio de 2022, p. 8

Los Ángeles., He perdido gran parte de la emoción , dijo el director Woody Allen este martes en una inusual entrevista con Alec Baldwin, en la que comentó que su próxima película, que rodará en París, podría ser la última.

Allen, de 86 años, apareció con el actor Alec Baldwin para hablar de su carrera y su nuevo libro Zero Gravity, una colección de ensayos de humor. Allen conversó con Baldwin durante más de media hora en una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram del actor.

Probablemente haré esta película más, pero he perdido gran parte de la emoción, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar , declaró el director de Manhattan, Annie Hall y A Roma con amor.

Allen señaló que reflexionó sobre el tema tras agarrarle el gusto al aislamiento durante la pandemia. Estaba en casa escribiendo mucho , indicó. “Es una forma agradable de vivir. Luego pensé: ‘bueno, capaz que hago una o dos (películas más)’”.

No me divierto igual haciendo una película y presentándola en el cine (...) Era agradable saber que 500 personas la veían de una vez. Cuando solía hacer un filme, entraba en una sala de cine de todo el país. Ahora haces una cinta y tienes un par de semanas en una sala de cine, tal vez seis semanas o cuatro semanas y luego va directamente a la transmisión o al pago por visión (...) no es tan agradable para mí , comentó sobre los cambios en la industria, sacudida por la llegada y el crecimiento de las plataformas de streaming.

Zero Gravity