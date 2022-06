Afp y Ap

Miércoles 29 de junio de 2022

Londres. Rafael Nadal avanzó a la segunda ronda de Wimbledon, de donde se retiró el italiano Matteo Berre-ttini, afectado por un covid que sembró la polémica en el torneo, en tor-no al cual la francesa Alizé Cornet denunció que en Roland Garros hubo una epidemia de coronavirus y se ignoraron los casos, y consideró que el virus es ahora aceptado por la vacunación.

Berrettini, vigente subcampeón del torneo londinense y uno de los favoritos de la presente edición, y el croata Marin Cilic renunciaron a participar antes incluso de jugar su primer partido tras ser ambos positivos al coronavirus.

Cuando les pasa a grandes estrellas de esta manera, amenaza con ponerlo todo patas arriba y eso me inquieta un poco , estimó la francesa al ser cuestionada sobre la incidencia de casos entre jugadores.

“No quiero subestimar el efecto covid, pero siempre hubo bajas por enfermedad. En el pasado hubo hecatombes provocadas por la gastroenteritis con dos, tres o cuatro jugadores que tenían que retirarse.