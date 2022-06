Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de junio de 2022, p. 32

Un tribunal de enjuiciamiento sentenció a 27 años y seis meses de prisión a Óscar Andrés Flores, El Lunares, principal líder del grupo delictivo La Unión Tepito, por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de una mujer en 2019, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Tras presentar su defensa un recurso de apelación y se ordenara la reposición del procedimiento penal, en el que ya había sido sentenciado a la misma pena, la fiscalía destacó que el Ministerio Público acreditó de nueva cuenta su responsabilidad en la comisión de dicho ilícito.

La FGJ solicitó la pena máxima de 50 años, pero la autoridad judicial aplicó el principio de non reformatio in peius, es decir, que quien interpone un recurso de apelación no puede ser colocado en una posición más desfavorable de la que tendría en el caso de no haberlo hecho.

En la audiencia de individualización de sanciones se le ordenó el pago de la reparación del daño y de los gastos funerarios, se le negaron los beneficios y sustitutivos penales por el tiempo que dure la pena y se le suspendieron sus derechos políticos.