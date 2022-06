Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 28 de junio de 2022, p. 8

La música y Vera Pedro han sido cercanos desde que el músico era niño. Comenzó a tocar la guitarra y a cantar desde que tenía cuatro años. Después empezó a dominar más instrumentos, como el bajo o la batería.

Siempre he tratado de mantener la música muy cerca. No hice una carrera académica, pero siempre procuro estar en diplomados, clases y cursos; también he practicado por mi cuenta. Obviamente, tocar con otros músicos, probar, te da la experiencia y el callo , aseguró el cantante en entrevista.

Mientras estudiaba la preparatoria, Vera participó en un primer proyecto junto con otros compañeros en una banda de rock alternativo llamada Passeig, la cual se separó debido a que dos integrantes estudiaban carreras que les impidieron continuar. Vera, todavía con ganas de experimentar otras facetas, decidió seguir, aunque no sabía si lo haría como intérprete, compositor, o productor.

Sus primeras canciones fueron elaboradas junto a un amigo, de forma independiente. En 2019, publicó su primer sencillo, Quiero saber de ti. Un año más tarde, ya había conseguido una colaboración con Adán Jodorowsky, quien además produjo el tema Háblame de ti. A partir de su buena recepción, surgió Volver a, disco con ocho pistas en el que Jodorowsky y él trabajaron juntos.

Creo que al final lo que te da un productor como Adán es ayudar a encontrar un sonido, una esencia un poco más establecida y característica para el proyecto, que al final es un poco lo que se necesita para encontrar un espacio en la escena , dijo Vera Pedro.

Al haber un importante contraste entre la manera en que comenzó a producir y la forma en que hizo su primer disco, el músico ha logrado formas más complejas de crear.