Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Martes 28 de junio de 2022, p. 33

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en que está preparada para ser presidenta del país, pero que ya habrá tiempo para hablar de ese tema y por ahora está concentrada en la capital del país.

Interrogada sobre su participación en el acto realizado por Morena en Coahuila, expresó que se demostró la unidad que hay en el partido, mientras la oposición no tiene propuestas, sino odio en el corazón y la mente , dijo en referencia a los ataques al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, agregó que la única manera de que no avance la Cuarta Transformación es que no haya unidad, pero se van a quedar con las ganas, porque eso no va a suceder .

Señaló que los actos realizados en el estado de México y Coahuila, donde el próximo año habrá elección de gobernador, son preparatorios a dichos procesos, pero sobre todo para impulsar la unidad en el movimiento.