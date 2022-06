Afp y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 27 de junio de 2022, p. a12

Londres. El rapero estadunidense Kendrick Lamar cerró ayer el telón del festival de música de Glastonbury, en Reino Unido, después de que Paul McCartney interpretara el sábado los clásicos de los Beatles junto a Bruce Springsteen y Dave Grohl.

McCartney, que cumplió 80 años la semana pasada, fue la cabeza de cartel del escenario principal. Springsteen se unió a él para interpretar I Wanna Be Your Man y el ex integrante de Nirvana, Grohl, en I Saw Her Standing There.

Los clásicos interpretados por el integrante de los Beatles incluyeron Can’t Buy Me Love, Love Me Do, Blackbird, Helter Skelter, Let It Be y Hey Jude.

Cerca de 100 mil personas asistieron el sábado al festival y obsequiaron una canción de cumpleaños al ex Beatle, que ofreció un concierto de dos horas y media

McCartney rindió homenaje a su compañero de banda de los Beatles, George Harrison, quien murió en 2001, con Something. Gracias a la tecnología, cantó con imágenes de John Lennon, asesinado en 1980, en I’ve Got a Feeling.

Creo que acabo de ver una de las actuaciones más legendarias de la historia , comentó el fanático Jake Richardson después del espectáculo.