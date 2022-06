Adrenalina

La premisa de la obra, señaló Luján, también la experimentado, pues desde chica le gustó la actuación, pero también la neurocirugía. A la mejor en otra versión de mi vida soy médico, pero es otra carrera igual de demandante que la artística.

En realidad, aseguró mi profesión me gusta, es mi vida, me llena de manera impresionante, lo cual reafirmo cuando tengo temporada de teatro; la adrenalina que se siente antes de salir al escenario, la satisfacción junto con el cansancio después de una función sí son sensaciones hasta adictivas .

Contó: Me gusta jugar a ser otra persona, a buscar dentro de mí lugares distintos para prestar mi cuerpo, mi voz y mis emociones, es la oportunidad que me regala ser actriz . También, subrayó, me he hecho cargo de la niña y sus sueños, los he cumplido y logrado. Mi niña interior está contenta con la mujer que soy y cada vez estoy más cerca de la versión de Daniela que quise ser .

Tres versiones de la vida, con música y diseño sonoro de Carlos Metta, escenografía de Adrián Martínez Frausto e iluminación de Félix Arroyo, se presenta hasta el 7 de agosto en el teatro Virginia Fábregas, ubicado en Joaquín Velázquez de León 29, colonia San Rafael. Funciones: Viernes 20:30 horas, sábados 18 y 20:30 horas y domingo 17:30 y 19:30 horas.