Periódico La Jornada

Martes 21 de junio de 2022

Londres. Paramount+ mostró el poder de las estrellas de sus programas mientras se prepara para su lanzamiento en el Reino Unido con un acto al que asistieron Sylvester Stallone, Viola Davis, Kevin Costner, Jessica Chastain y muchos actores más.

La expansión ofrece al público del Reino Unido algunos programas populares como Yellowstone y Star Trek Discovery, de Costner. Los suscriptores también podrán ver el debut televisivo con guion de Stallone de Tulsa King, en la que interpreta a un capo de la mafia.

Es algo que siempre quise hacer, y no sé cómo he evitado interpretar a un mafioso toda mi vida. No lo entiendo, es la forma en que la gente me mira de todos modos. Entonces, finalmente, surge una oportunidad , sostuvo Stallone.

Paramount+ se une a un mercado ya saturado de gigantes de transmisión en el Reino Unido y competirá con Amazon, Netflix y otros. Llega con más de 8 mil horas de programas.

Junto a MTV Entertainment Studios, la cadena anunció el lunes que su próximo spin-off, protagonizado por Helen Mirren y Harrison Ford, se titularía 1923 y se centraría en la era de la prohibición que siguió a la Primera Guerra Mundial. El servicio se lanzará mañana.