Alberto Aceves

Martes 21 de junio de 2022, p. a12

En los planes de Mónica Vergara con la selección mexicana femenil está borrado el nombre de Charlyn Corral. No hay ningún veto y ningún conflicto , asegura, pero la delantera del Pachuca no está contemplada en la lista de las 23 que jugarán el Campeonato W de la Concacaf –donde se reparten los boletos para el Mundial de Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024– ni tampoco en futuras convocatorias.

Con el respaldo de Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Vergara argumenta que las jugadoras que compiten con ella no sólo tienen estos meses siendo constantes, sino cinco años demostrando su nivel en la Liga. Charlyn cuenta con una experiencia impresionante, es un ejemplo a seguir, pero no puedo hablar del pasado. La prioridad ahora es el equipo .

A la seleccionadora nacional no le causan problema los dichos en redes sociales de la ex goleadora del Atlético de Madrid, quien en días recientes dijo entender las razones de su ausencia: Esta historia ya me la sé. Lo que no se ve no se juzga (una vez más) . Su postura, reitera, es respetar el proceso de otras guerreras que se ajustan a su modelo de juego y que están dispuestas a pelear por el mismo objetivo. No nos acostumbremos a que, cuando algo no sale como queremos, hay un conflicto , apunta.