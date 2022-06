Añadió que este fin de semana presentaron el examen 140 mil 45 aspirantes y el próximo sábado 25 y domingo 26 serán 142 mil 551 sustentantes. Los exámenes de cada día tienen diferentes preguntas. Hay un banco de reactivos muy robusto y las versiones no son las mismas, a fin de evitar que se copien las preguntas. De hecho (a los jóvenes) se les hace la petición de que no traigan celulares .

López Barrera indicó que las sedes fueron desinfectadas y adicionalmente se solicitó a todos que portaran cubrebocas, se aplicaran gel antibacterial y guardaran la sana distancia.

Agregó que de acuerdo con el número de aciertos que se haya obtenido en la prueba se asigna uno de los planteles que hayan elegido y que los resultados serán publicados el próximo 9 de agosto en la página www.comipems.org.mx, además de enviarse por correo electrónico a cada uno de los aspirantes.

Susana Balcázar acompañó a su hija al plantel donde presentó la prueba. Entre sus opciones eligió el CCH Sur y el Oriente. Se preparó en un curso propedéutico más de 10 meses. El año pasado no se quedó; aunque su promedio no fue bajo, no aprendió nada , debido a que las clases fueron en línea.

Alejandro eligió un CCH de la UNAM como primera opción. Me fue bien en el examen. Estudié mucho. Me sentí confiado en el examen. Respondí todas las preguntas, algunas estaban difíciles .