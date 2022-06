▲ A la vibrante consigna de la alianza, lema o convocatoria no le vendría mal anotar expresamente al sujeto ejecutor de la acción (ir). Foto Cristina Rodríguez

P

or esta vez, la columneta cambia su formato. En vez de un extenso y único rollo, ahora presentará algunos rollitos que permiten tratar varios asuntos del momento. Comencemos por esa característica que es bastante usual entre un gran número de los miembros de la clase política de nuestros días: el desconocimiento del lenguaje. Sí, del nuestro, el de todos los días. Hoy quisiera ejemplificar con una de las expresiones que más han impactado en este momento. Se trata de la declaración conjunta de la llamada Alianza Va por México . Como es fácil observar, a la vibrante consigna, lema o convocatoria, no le vendría mal anotar expresamente al sujeto ejecutor de la acción (ir). Si decimos simplemente va , debemos entender que quien va es él o ella. Nada cuesta entonces, decir La alianza, ¡va por México! O, proclamar en plural, y ya con el pronombre correspondiente, ¡Vamos por México! Así entenderíamos claramente que son los ciudadanos que conforman la Alianza por México, quienes nos informan e invitan a ir por México, aunque no sepamos a dónde, ni para qué.