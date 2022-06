Juan Manuel Vázquez, Mónica Mateos-Vega y Pablo Espinosa

Lunes 20 de junio de 2022

Miramos al cielo, pero nadie se atrevió a decir nada. Se sabe que en el beisbol las supersticiones no son un juego y si el pítcher no ha recibido hit ni carrera, mejor que nadie diga nada porque lo arruinan. Lo mismo sucede si las nubes amenazan, porque la menor alusión al estado del tiempo puede desatar tormentas y el peor enemigo de la pelota no es el bat, sino el agua. De modo que sólo nos quedó confiar en que la idea de acudir a un partido del rey de los deportes era el mejor plan para un viernes por la noche en la Ciudad de México.

La comitiva era una mezcla entre las secciones de Cultura y Deportes de La Jornada, dos formas de mirar que suelen estar alejadas por convenciones inexplicables, pero que tienen más de un hilo que las comunica y complementa. Sin más Virgilio que la pasión por la pelota, emprendimos el viaje al infierno, es decir, la casa de los Diablos Rojos del México.

En los terrenos de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca está el umbral de ese infierno de todos tan querido. Ver por primera vez el estadio de beisbol de los Diablos Rojos ya tiene algo de epifanía. No es el típico parque circular donde la nostalgia revive las infancias que se deleitaron con los héroes en pijama, como algunos bromean sobre el aspecto del pelotero, sino una apuesta original que desafía al espacio y al espectador.

Estadio y propuesta estética

Quien llega al punto más alto del andador que conduce de la entrada al parque de pelota, descubrirá una construcción geométrica que bien puede parecer una nave nodriza lista para emprender un viaje espacial.

Lo que en realidad vemos es un estadio que al mismo tiempo es una propuesta estética. El techo que cubre el graderío es una reproducción del tridente diabólico que puede verse desde las alturas.

Bien se puede elegir entre mirar un juego o disfrutar el espacio que alberga a los escarlatas. Parece una exposición de arquitectura , dijo alguien en el grupo, porque el arte relacionado con el beisbol aquí no tiene una función ornamental: se trata de una afortunada simbiosis que se han apropiado los fanáticos.

No hay más que ver la escultura de Sergio Hernández, una representación de un cátcher que resguarda la entrada al estadio y que los fanáticos valoran por su belleza de bronce, pero a la que también atribuyen el poder de un talismán. Antes de cada partido se detienen junto a ese tótem con careta para retratarse y recibir buena suerte durante los próximos innings.

Las vallas que rodean el recinto han adquirido el tono rojizo del óxido y al acercar la mirada revelan las figuras de bates y pelotas que diseñó el artista juchiteco Francisco Toledo, otra presencia totémica para la casa de los Diablos.

Cuando le preguntaron al propietario de los Diablos Rojos qué hacía único a este estadio en comparación con los de Grandes Ligas, respondió de inmediato: Ninguno tiene un museo con una colección dedicada al arte en el beisbol. Aquí tenemos una sala con la obra de Francisco Toledo, y eso no lo tiene ni el más bonito de los estadios en Estados Unidos .

De los sapos y las liebres de Toledo

Como aún teníamos tiempo antes del primer partido de la serie que la Pandilla Escarlata disputaba ante los Mariachis de Guadalajara, nos dirigimos al museo del estadio. Si la zoología fantástica de Toledo es bien conocida, sorprende descubrir ese perfil que permanecía alejado de la mirada pública.