Mónica Mateos-Vega, Juan Manuel Vázquez y Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Lunes 20 de junio de 2022, p. 5

A tres años de su inauguración, el estadio de beisbol Alfredo Harp Helú, ubicado en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, en el oriente de la capital del país, es un árbol de Navidad constante: con sorpresas por todos lados .

Así describen los directivos del club Diablos Rojos del México al inmueble diseñado por los arquitectos Francisco González Pulido (FGP Atelier) y Alonso de Garay (ADG Taller) que hoy ofrece a los visitantes, aficionados o no, la experiencia única de vivir una espectacular tarde entre arte y deporte.

Al final de la explanada principal, recibe a los aficionados la escultura de Sergio Hernández que custodia las puertas del vestíbulo: es un diablo beisbolista, originalmente un cangrejo que se transformó en un cátcher con máscara, arreos y guante, transfigurado en amuleto que las personas tocan para dar suerte a su equipo o, ¿por qué no?, para pedir un deseo personal.

El Museo Diablos, a un costado de la impresionante estructura del estadio donde se perfilan pirámides de roca volcánica, con sus dos salas de exposiciones temporales y 14 dedicadas a mostrar la historia de 82 años del equipo escarlata, es el preámbulo de la aventura.

Ojalá el estadio se convierta en un icono de la ciudad y sea una visita obligada para quienes gustan del beisbol y el arte. La visita al museo es una experiencia, no un recorrido cualquiera; es muy atractivo incluso para los que no son amantes del Rey de los deportes. Hay espacios para que los jóvenes se tomen selfis; es muy visual, moderno y tecnológico, con gráficos y videos , explicó a La Jornada Santiago Harp Grañén, vicepresidente del club Diablos Rojos del México y artífice del museo que consta de 2 mil metros cuadrados.

Un par de esculturas de Leonora Carrington, El extraterrestre y El insecto, y en seguida Los guardianes, dos enormes guerreros realizados por Sabino Guisú, que lo mismo lucen como samuráis que catchers, con macahuiles en mano, dan inicio al recorrido que puede ser guiado por alguno de los siete cronistas deportivos que atienden a los grupos.

Entre ellos, está la cronista Caro García, quien narró a La Jornada los retos de su oficio:

Me maravilla aprender al acercarme al arte y a la cultura, y poder transmitir la historia del equipo a los visitantes, porque estamos conscientes de que a veces vienen aficionados que saben mucho, no los podemos engañar, pero también llegan quienes no saben nada de beisbol y tienen otra visión de lo que es un museo. El propósito es que todos salgan enamorados del recinto.

Caro considera que ser mujer cronista en un ambiente en el que la mayoría son hombres “es una lucha constante. Llevó 12 años de tocar mil puertas y estar en lo que me apasiona. He tenido grandes maestros, y sí, es un espacio dominado por hombres, pero la presencia de las mujeres en la crónica deportiva viene desde los años 40. Antes no había redes sociales que preservaran aquellos nombres, pero hubo pioneras. Así como estoy yo, seguramente hay niñas que al escuchar una transmisión sueñan que lo pueden hacer.