Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Viernes 17 de junio de 2022, p. 8

La cumbia lo es en cualquiera de sus variantes, no hay ese género sonidero como tal, considero que toda lo que suena es sonidero. Así piensa la tallerista y sonidera Joyce Musicolor, quien celebra hoy 13 años de recorrer las fiestas de la mano de esa música tropical.

Es común que en las calles de la Ciudad de México se festejen bodas, 15 años y bautizos con los sonidos, esos equipos de audio con enormes bocinas que con la voz del diyéi envía saludos a toda la colonia a ritmo de cumbia. Joyce es una de las pocas mujeres en la escena sonidera y comparte a las nuevas generaciones su experiencia.

“Mi maestro fue el señor Óscar Solórzano, del Sonido El Pato, lo conocí en un baile en la explanada Lazaro Cárdenas por Eje Central; en mis inicios no utilizamos discos de vinilo, eran compactos los que ocupábamos en las cabinas de los sonideros. En ese entonces no eran aceptadas las mujeres en el ambiente, ahora es normal ver a más compañeras en el medio, brotan de aquí y de allá.

Me considero una sonidera que maneja toda la línea tropical que reúne ritmos como la salsa, la guaracha, cumbia y son montuno. No concuerdo con el término cumbia sonidera, la cumbia es cumbia, en cualquiera de sus variantes. Considero que todo lo que surge en un sonido es sonidero, el nuevo talento no se preocupa por estudiar y conocer las raíces del género tropical , expresó en entrevista con La Jornada.

Originaria de la colonia Consejo Agrarista Mexicano, Iztapalapa, Joyce agradece haber escuchado música tropical desde pequeña, la sonoridad de esa zona de la ciudad la ayudó en su formación como diyéi.