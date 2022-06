El autor dirigió el estreno de su concierto en 1939. Director de la Ofunam por 25 años, fundador de Radio UNAM y destacado conductor, Carrasco apunta: Me llamó la atención que fue el primer director internacional que tuvimos, pero no aparece en ningún libro de historia de la música mexicana, hasta el estudio de Gabriel Pareyón , de 1995.

Carrasco relató el hallazgo, pues por casualidad encontró en un mostrador de la Facultad de Música una fotocopia en muy mal estado del Concierto para violín y orquesta no. 1, escrito en 1921, y pensó: Esta música es bella, ¿por qué no se toca? Después de un proceso de transcripción de la partitura, estrenó en 2013 este concierto, Carrasco como violinista, con la Orquesta Escuela Carlos Chávez. También hizo una reducción para violín y piano, una edición moderna para jóvenes en formación, pues son ellos quienes podrán hacerla llegar a las salas de concierto, explicó.

Cuenta que no tardó en aceptar la invitación de la UNAM; en cuanto comenzó a leer la partitura se dio cuenta de que el compositor era un buen violinista, pues estaba muy bien escrito para el instrumento, lo hace cantar y brillar. Minutos más tarde Vásquez revelaría que su padre era gran pianista y no tocaba violín.

La instrumentista encontró remembranzas de Vieuxtemps, excelente concertista y compositor. El segundo movimiento parece una referencia a Chaikovski, pero a su manera y muy bella. Aunque su favorito es el tercer movimiento, porque agrega ritmos latinos, con humor y alegría.

Hay mucho de profundidad y diversión en esta música, definitivamente es muy universal. No se necesita ser especialista de nada para disfrutar esta música. Toca el corazón , transmite la concertista de 30 años.

Pieza de color excepcional

En palabras de Carrasco, la obra de Vásquez tiene un color excepcional, que ahora con la orquesta permite que destaquen la riqueza tímbrica, pues juega mucho con las voces internas, con fagots, clarinetes, chelos, violines, en un diálogo muy atractivo al oído. Al momento de escribirla, el autor era joven, tenía 28 años, por lo que estaba buscando su voz; por desgracia no sabemos cómo se desarrolló después. Pero era un compositor que estaba aprendiendo de los grandes maestros europeos, podemos escuchar a Wagner, Brahms, Beethoven y compositores franceses .

Agrega que encabezar los dos próximos conciertos surge del interés de la Ofunam por promover la música mexicana y recuperar la memoria histórica de la UNAM y del país. Se siente agradecido de dirigir una obra que parecía condenada a perderse otra vez en los estantes.

En el programa que se interpretará en la sala Nezahualcóyotl mañana a las 20 horas y el domingo al mediodía se incluye también el estreno mundial de Umbral, de Marcela Rodríguez, y la Sinfonía no. 8 en sol mayor, op. 88, de Dvořák.

La visita de Anna Göckel se prolongará dos semanas, en las que ofrecerá la integral para violín de Bach, que es como una biblia para su instrumento, el 22 y 23 de junio en la sala Carlos Chávez, y de su tierra trae a Ravel, con la obra Tzigane, junto con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, feliz de compartir con los jóvenes profesionales .