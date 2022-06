V

olvemos a la disputa por la energía nuclear. De amenazas graves pasan a la revisión de los acuerdos ya establecidos y a la solicitud de modificaciones. Lo importante es satisfacer a cada una de las partes.

Éste es el caso de la República Islámica de Irán. Aparentemente ha retirado las cámaras de seguridad para continuar con la utilización del uranio de forma libre; es decir, sin señalar lo que en realidad está haciendo con el procesamiento del mineral.

Para intentar una explicación a distancia y con los datos más precisos posibles, es importante revisar el contenido del acuerdo de 2015, en el que Irán acepta y firma el compromiso de no desarrollar la industria nuclear si ésta tiene como propósito la construcción de armamento nuclear.

En la firma del acuerdo inicialmente estuvieron tres países europeos: Francia y Reino Unido (recientemente se agrega Alemania); uno de América: Estados Unidos, y dos de Asia: la Federación Rusa y la República Popular China. Tanta presión política es inequitativa, pues a ciencia cierta no sabemos si la república islámica cuenta con alguna de estas armas letales.

Hacemos hincapié en que otros países que no han sido acusados de terroristas por parte de Estados Unidos y sus amigos europeos, o asiáticos, no reciben la misma presión para demostrar que en sus programas nucleares no está incluida la fabricación de bombas –o armamento– nucleares.

Las acusaciones en contra del gobierno de Irán son el tradicional trato que la política exterior del Pentágono estadunidense y sus aliados le han dado a los que consideran como peligro para la estabilidad mundial y a quienes se les acusa de ser semilleros de terroristas; aunque también recurren a la falsa defensa de los derechos humanos y a la nada sincera preocupación por el aumento de la migración o el calentamiento global.

Por otro lado, creemos que el terrorismo no se ha multiplicado debido al aumento de la migración de miles de personas en todo el mundo, que salen de sus países en busca de un lugar seguro para vivir y, sobre todo, con ofertas de trabajo, pues el hambre es todavía uno de los motivos del desplazamiento de gente vulnerable.

Si de terrorismo se trata, allí están la pobreza, el hambre, la inseguridad para el desarrollo de las personas, el deterioro del entendimiento social y otros inconvenientes. Y, en la cultura de la corrupción, los propios gobiernos generan –incluso estimulan– esta conducta inapropiada, la cual permite que el atraso gane espacio prácticamente en todos los ámbitos. El acuerdo con Irán en materia nuclear ha sido violentado y, en consecuencia, se ha puesto en riesgo la seguridad mundial, según opinión de los ya mencionados países firmantes en 2015, especialmente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).