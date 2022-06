Carlos Priego

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 12 de junio de 2022, p. 9

La Honduras de Paul Theroux es un lugar mágico bañado por las aguas del mar Caribe a donde se puede llegar para escapar del American way of life. La idea de Ramón Amaya Amador es la de un sitio de campesinos que sirven a los intereses de la Standard Fruit Company. La de Diego Olavarría (Ciudad de México, 1984), mirada lúcida e incisiva aplicada al periodismo, ya no es la misma que la de hace 80 años. Mediante su nuevo libro Honduras o el canto del gallo (Turner, 2022) el escritor trama relatos que derrumban el censo común y muestran la situación de la nación centroamericana. Honduras es un país que merece todo nuestro interés y curiosidad , puntualiza el escritor.

El autor mexicano escribió durante los pasados años un conjunto de crónicas sobre Honduras que trabajó desde su tiempo como becario del programa de jóvenes creadores, y que fueron el embrión de su nueva obra, publicada este año. La primera versión del libro la trabajé en el Fonca entre 2017 y 2018 pero estaba en una etapa muy temprana, fue durante el confinamiento cuando me senté a integrar más elementos que me ayudaran a trasmitir una visión más espontánea y personal de todo esto que traté de contar , explica.

Dicen que los gallos cantan cuando hay luz. Pero en Honduras no: lo hacen en la madrugada, cuando la noche es oscura , apuntó Diego en su libro y, con un vaso de agua entre las manos, explica: Honduras no es un país sexy para los escritores y la razón es sencilla: no es el país de los sandinistas, tampoco el de los mayas, no hay guerra civil como en El Salvador y tampoco es la nación del ecoturismo buena onda costarricence. Honduras es un hoyo aún más oscuro y eso es un grave error porque es un país importante, es una geografía con la que México mantiene múltiples lazos históricos, sociales y culturales , cuenta.