na escuela de la desigualdad. La llegada cada año de un nutrido grupo de estudiantes adolescentes, de clase acomodada, al campamento escolar Los Pinos, cercano a un poblado indígena, es motivo de alborozo agradecido para los habitantes que reciben, como donativos, despensas y ropa usada por parte de los dirigentes del plantel. Los alumnos observan con desconcierto y recelo ese ritual de caridad forzada que consiste en aliviar las necesidades básicas de la misma población pobre que sus maestros les han enseñado a considerar como una horda de salvajes rencorosos de los que siempre será prudente desconfiar. No se acerquen a los nativos es la primera regla de seguridad que deben acatar los púberes criollos, de estricta formación religiosa, adiestrados para preservar los privilegios de la clase social a la que pertenecen. Todo el campamento es un área protegida por una larga cerca alambrada que separa este microcosmos de la civilización cristiana de aquel mundo extrañamente hostil de quienes en otro tiempo, no muy lejano, se abandonaban a prácticas paganas que incluían los sacrificios humanos. Cuando los alumnos se percatan de que en la cerca alguien ha practicado un agujero misterioso, cunde la alarma por no saber si alguna bestia depredadora o alguno de los nativos tan temidos ( Tengo miedo que un fantasma mexica se nos aparezca , confiesa un joven), pudiera representar una sola y misma amenaza.