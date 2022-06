Puede ser difícil cuando sientes que el mundo se está yendo a la mierda, y eso a veces no te ayuda a estar en el estado mental más creativo. Entonces sí, había algunos días en los que no pude hacer mucho, y lo terminé , explicó.

Some Kind of Peace de Ólafur fue creado en pandemia con el sello discográfico británico Mercury KX, integra 10 temas donde cada uno transporta al escucha a lo más simple de la música, sin pretensiones, el también compositor propone un sonido sutil y orgánico. El track inicial Loom es una colaboración con el músico Simon Green, conocido artísticamente como Bonobo, que tiene los elementos predominantes como un loop digital y un tono ambient.

El músico, compositor y productor islandés, Ólafur Arnalds (Molfellsbaer-1986) regresa a la Ciudad de México para presentar su más reciente material Some Kind of Peace, el 16 de junio en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia 90, colonia Centro.

En su cuenta oficial de Facebook (facebook/olafurarnald) comparte todo lo referente a sus presentaciones y también su música, recientemente compartió el nuevo tema llamado We Could Stay con la cantautora Arabella Rauch, y productora detrás del proyecto Josin.

“Utilizo las redes sociales porque siento que me han sido muy útiles, pero si tú no quieres estar dentro de ellas está bien, el mundo sigue existiendo; en mi opinión la mejor forma de promoción que un músico puede tener es de boca a boca, funciona mejor que una publicación de Instagram o un video de TikTok. Te dan 15 minutos de fama y luego todo el mundo se olvida de tí, eso no crea una carrera duradera.

No creo que las redes sean aliadas de los músicos, no es una relación igualitaria, crearon una ilusión de que las necesitamos, pero no es así, ellas nos necesitan más a nosotros porque somos sus productos , detalló Arnalds.

Este juego es peligroso para los músicos porque mata su creatividad, la humanidad y a la verdadera razón por la que comenzaste a hacer música, comienzas a perseguir números porque intentas subir una publicación que tenga más interacciones que la pasada y mata todo lo que las personas son , añadió el pianista.

Arnalds inició su carrera como baterista en las bandas islandesas de hardcore/metal Fighting Shit y Celestine, contribuyó con el banjo, guitarra y piano en My Summer as a Salvation Soldier, proyecto de un amigo suyo.

Fue hasta 2007 cuando realizó su primer álbum como solista llamado Eulogy for Evolution, después le siguieron And They Have Escaped the Weight of Darkness (2010), For Now I am Winter (2013), re:member (2018) y Some Kind of Peace (2020). Editó su EP Variations of Static en 2008, en ese año también se fue de gira junto con la banda Sigur Rós.

Por más de dos décadas deslumbró a la escena musical con su creatividad, ha colaborado con personalidades como el músico alemán Nils Frahm, el productor de música electrónica Janus Rassmussen, la banda inglesa 65daysofstatic y el artista japonés Ryuichi Sakamoto.

Ólafur Arnalds considera que lo mejor que puede hacer un intérprete en la actualidad es convivir cara a cara con el público y con otros artistas, para que la música pueda conectarlos.