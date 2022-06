Precisó que se trata de un esquema en el que todos los integrantes son titulares, tienen voz, voto, opinión y no hay un jefe tradicional.

En entrevista, el funcionario señaló que la idea es hacer visible una cara de la ciudad que no necesariamente es conocida o difundida , como el campo citadino, donde hay una producción importante de granos, hortalizas y flores por medio de un modelo social innovador como el cooperativismo.

Al señalar que de las 950 cooperativas que se prevé abrir este año, 471 ya están en proceso; uno de los beneficios existentes es que ya no tienen que pagar 14 mil pesos para la expedición del acta constitutiva ante notario público, en un trabajo coordinado con las alcaldías que por ley tienen facultades para realizar ese trámite de manera gratuita.

De allí que los 80 mil pesos que se les otorga como capital semilla, apoyo que se incrementó en 30 mil pesos en relación con el año pasado, van directamente para el inicio de operaciones.

Resaltó qué hay cooperativas que llevan a cabo procesos innovadores, como el es caso de los productores de nopal en Milpa Alta, que procesan dicho producto para la creación de artículos que van desde jabones hasta harinas.

De diciembre de 2018 a mayo de este año se tiene un registro de mil 200 cooperativas rurales –para su formación deben contar con al menos cinco integrantes– que son las que más se consolidan, algunas formadas sólo por adultos mayores, mujeres o personas con discapacidad.

El secretario del Trabajo local expresó que uno de los logros que se han obtenido en este programa es la vinculación entre las cooperativas de distintas alcaldías, por ejemplo, las dedicadas a la producción de los romeritos en Tláhuac, con las de producción de mole en Milpa Alta, especialmente en la temporada de Semana Santa.

La esencia del cooperativismo es la solidaridad, tiene como principios básicos cooperar, encontrar un causa común, generar solidaridad en un entorno y de que las cooperativas estén articuladas en procesos de capacitación, que alguien te puede ayudar en la comercialización, la producción y distribución, da una posibilidad distinta y, sin duda, requiere de capacitación y acompañamiento permanente.

Aunado a eso, se ha creado una red de cooperativas y con la ayuda de las redes sociales, difundir sus actividades para informar a los ciudadanos qué se produce en cada zona de la capital.