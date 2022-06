1. La verdad, no tengo la menor idea si hay una fórmula. Ingresé a la radio por el rock progresivo, con La hora del Rey Violeta y tenía muchos seguidores; y como no había un programa de jazz, a la emisora se le ocurrió que yo podría hacerlo, porque sabían que teníamos grabaciones únicas en vinil, y muchos de los fans del rock progresivo decidieron escuchar Jazzmanía. Fue como un juguete nuevo al que empecé a verle muchos ángulos. Me fui informando y descubrí el abanico tan impresionante que tiene el jazz en todo el planeta. Y Radio Universidad ha querido mantener el espacio del jazz, y mientras lo quiera hacer, la puerta está abierta. Ellos me dicen que el programa tiene muy buena aceptación.

1. No sé si haya una fórmula. En mi caso, lo que sucedió fue que la radio en la que lo hice durante muchos años, y la emisora en la que estoy ahora, son estaciones públicas que está muy abiertas a programar música que no es nada comercial. Entonces, de entrada, creo que un programa de jazz tiene más oportunidades de sobrevivir. Fueron muchas cosas: una, que a mí me enganchó el tema y, de alguna forma, sentí que contribuía a generar nuevos públicos y que el jazz local tuviera más promoción. Se trata de que uno lo quiera hacer.

2. Es una escena muy diversa, hay una gran cantidad de vertientes y fusiones. Existe interés también por incluir el jazz en circuitos y festivales donde antes no era visual. Acabo de ver a Kamasi Washington en el Corona Capital, un acto normalmente enfocado al rock y al pop; y me encantó ver la respuesta de la gente; la carpa estaba abarrotada y la gente estaba frenética, fascinada. Creo que el jazz se ha diversificado y, en muchos sentidos, dejó de ser un género de nicho y cada vez gana más audiencia. Porque también las fusiones que ahora presenta de pronto pueden gustarle a alguien que le guste el hip hop o el rock. Además, el jazz ya tiene un sentido de identidad en cada lugar en donde se produce; aunque se nutra de las raíces del jazz estadunidense clásico, hay propuestas que tienen que ver con el entorno en donde se produce. Eso se me hace muy interesante.

3. Hay muchas cosas increíbles. Me gusta lo que hacen Benjamín García, Luis Molina, Roberto Verástegui, y lo que sacaron de Agua de Jamaica está padrísimo. O, por supuesto, lo que realizan Todd Clouser, Aarón Cruz, Hernán Hecht. Siento que hay muchos músicos muy propositivos y que están produciendo un montón. Me sorprendió que durante la pandemia, a pesar de que todo mundo estaba encerrado, hubo una gran producción. Me encanta también que cada vez hay más mujeres en el jazz; no necesariamente vocalistas, que es lo que uno se imaginaría; fui a (Ciudad de) México y me topé con pianistas increíbles, con contrabajistas, bandoneonistas, bateristas, saxofonistas. La escena ha ido creciendo; creo que es muy efervescente y hay cosas muy valiosas.

