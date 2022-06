U

na vez que fracasó la guerra relámpago en Ucrania, que para el Kremlin debió concluir unos días después de lanzar la operación militar especial para derrocar al presidente Volodymir Zelensky e instalar un gobierno subordinado a Moscú, Rusia no tiene claro cuál es su meta en esta guerra.

El presidente Vladimir Putin anunció, cuando ordenó el 24 de febrero invadir Ucrania, que era desmilitarizar y desnazificar el vecino país y evitar el genocidio a la población de origen ruso; después, precisó que era liberar las dos terceras partes de las regiones de Donietsk y Lugansk que no estaban bajo control de los separatistas.