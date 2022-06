De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 11 de junio de 2022, p. 7

Amanda Tovalin, cantante y compositora, con cinco discos editados y un historial sonoro donde permean la experimentación y las fusiones, presenta la tercera y última temporada de su podcast Mujeres y creación.

Este proyecto nace en 2020 justo por el aislamiento por la pandemia, a partir de un apoyo recibido por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en ese año. Desde su homestudio @marsoundshomestudio en Ciudad de México, Amanda Tovalin y Alonso Magaña comienzan así una serie de entrevistas con mujeres artistas de distintas disciplinas que hablan de su proceso creativo, de sus obras y de cómo fomentar la creatividad como un estilo de vida.

Amanda cuenta el inicio: “Como músico y cantante, con algunos años de carrera, conocía a varias colegas que tienen trabajos que me gustaban mucho por su proceso estético y, de alguna manera, se me ocurrió que las podía entrevistar; y eran tan expresivas las pláticas que me emocioné y fui pidiendo más entrevistas; al final junté 15 y decidimos irlas separando por categorías. Así empieza la idea del podcast y se nos ocurrió hacer tres temporadas justo con esas categorías: la primera estaba muy dirigida hacía mujeres cantantes; la segunda, era a instrumentistas y tuve la oportunidad de tener una curaduría muy, muy pensada, porque tratamos de invitar a artistas de estilos experimentales y a quienes pueden ser muy reconocidas dentro del pop; finalmente, decidí que este 2022 termináramos con la tercera temporada para así cerrar el círculo con broche de oro con invitadas que logran desarrollar procesos creativos, a pesar que el mundo no está tan pacífico como a uno le gustaría.