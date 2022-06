Giuliani no participó en el documental, aunque Rothstein mencionó que hizo muchos intentos por convencerlo de sentarse para una entrevista. Rudy! A Documusical tiene en cambio entrevistas con el ex comisionado de la policía de Nueva York, Bill Bratton; el reverendo Al Sharpton; el periodista Andrew Kirtzman, autor de Rudy Giuliani: Emperor of the City y el secretario de prensa de Giuliani en su primera campaña exitosa por la alcaldía, Ken Frydman. También presenta a un siquiatra forense que ayudó a explicar algunas de las acciones alrededor de los disturbios en el Capitolio.

Para Rothstein, quien por años ha vivido en Nueva York y cuyas películas incluyen WeWork: Or The Making and Breaking of a $47 Billion Unicorn, la historia de Giuliani es en parte la de Estados Unidos.

¿Qué lo motivó? , expuso Rothstein. ¿Por qué tomó este camino? ¿qué nos dice su papel prominente en nuestra historia reciente? .

Algunas de las partes más vívidas de la película revisan la campaña de Giuliani por la alcaldía contra David Dinkins, basada en una plataforma judicial que explotó dinámicas raciales. La película no es totalmente crítica de Giuliani. Revisar las imágenes del 9/11 hizo que Rothstein quedara más impresionado por su liderazgo en ese entonces.