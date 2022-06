En charla con La Jornada, la creadora escénica adelantó que, junto con las líneas de trabajo que ha desarrollado la CNT, como un repertorio con autores nacionales y universales, habrá una tercera línea que considero no ha sido igual de fundamental, y que tiene que ver con el ámbito nacional, esto es: desarrollar el potencial cultural escénico y teatral de antes de la etapa colonial .

No me interesa hacer arqueología teatral, sino mirar hacia atrás, para ver hacia adelante, ya que a veces hay una confusión sobre dónde radica la vanguardia o lo contemporáneo. Me interesa abrir el canon a toda esa herencia cultural, en términos estéticos y multidisciplinarios.

De acuerdo con Cano, seguimos siendo un país centralista, por lo que hace falta mayor diálogo, diversidad de miradas y culturas .

Originaria de la Ciudad de México, Aurora Cano estudió actuación y dirección de escena en el Núcleo de Estudios Teatrales con los maestros Juan José Gurrola y Ludwik Margules; posteriormente, se perfeccionó entre 1991 y 1994 como actriz con el maestro Héctor Mendoza.

En 1995, Cano realizó estudios de teatro en The Method Stu-dio de Londres y en el Madingley Hall de la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

Ha actuado en más de 30 obras con directores como Héctor Mendoza, Lorena Maza, José Antonio Cordero, Juliana Faesler e Ignacio García, entre otros.

Entre las obras que ha dirigido se encuentran La importancia de llamarse Ernesto (2003), Histeria (2004), Cena de reyes (Festival Internacional Cervantino 2009), Instantáneas (2010 y Lady Hamlet (2012).