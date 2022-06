L

a tarde del 10 de junio de 1971, convocados por los comités de lucha de las escuelas de la UNAM y el IPN, se reunieron más de 10 mil personas para participar en la manifestación que se inició en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli, en el Casco de Santo Tomás, y se dirigió hacia la avenida de los Maestros, donde en dos ocasiones fue interceptada por granaderos, mismos que, finalmente, dejaron libre el paso a un costado de la Escuela Nacional de Maestros. La marcha continuó hacia la calzada México-Tacuba (prolongación de San Cosme), donde se encontraban parapetados, centenares de individuos, después supimos que eran los halcones, dispuestos al ataque y a detener a punta de golpes y balazos a quienes iban al frente.

La manifestación fue cercada pues había camiones de granaderos en Melchor Ocampo (hoy Circuito Interior) y en las inmediaciones del Colegio Militar. En la acción, centenares de estudiantes fueron baleados, decenas muertos por las balas disparadas tanto por los halcones como por agentes apostados en las azoteas del Metro y de otros edificios. Una verdadera cacería.

Los periodistas nacionales y extranjeros que cubrían la marcha también fueron agredidos; a muchos, además de golpearlos les quitaron sus cámaras y sus rollos fotográficos para que no quedara huella de la masacre. Pese a ello, algunos reporteros gráficos, corriendo muchos riesgos, evadieron a los policías y paramilitares, y lograron testimonios fotográficos inobjetables de las acciones criminales que el gobierno de Luis Echeverría ordenó aquella tarde. Cómo no recordar a Héctor García, Armando Salgado, Roberto Sánchez, Enrique Bordes Mangel y Antonio Reyes Zurita. Lo que captaron es patrimonio de la historia colectiva y testimonio imborrable de aquellos trágicos sucesos.

Mi vivencia. Tanto mi hermano Edmundo como yo decidimos participar en la manifestación. Él llegó temprano y se incorporó con los de Economía, contingente que encabezaba la marcha. Yo llegué por avenida San Cosme y apenas había pasado Melchor Ocampo cuando me percaté de la presencia de grupos de gente extraña; se trataba de jóvenes y algunos no tanto, que evidentemente no eran estudiantes.

Caminé una cuadra más y llegué a la esquina de Lauro Aguirre, ahí comenzaron a obstruirnos el paso a quienes queríamos encontrarnos con la marcha que suponíamos ya había avanzado unas cuadras. Entonces escuché gritos confusos. Y de pronto los ataques contra los que queríamos incorporarnos, los halcones nos corretearon. Corrían de manera organizada, como pelotones o comandos, nos agredían a golpes y algunos llevaban varas de bambú y otras armas.

Se oyeron disparos en varios puntos. Con un compañero corrí buscando protegernos y un vecino nos alojó. Por lo visto, el señor pintaba cuadros de paisajes para su venta. Nos dijo que no nos convenía salir porque la balacera se había incrementado. Isidoro, el compañero con el que entré en ese departamento, recordando el 2 de octubre, dijo que podría tratarse de tanquetas con lo que estaban disparando. Nuestra angustia crecía y nos salimos del departamento.