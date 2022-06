Circulan otras propuestas que muy probablemente conducirían a la guerra, es decir, al fin de todos nosotros, hechos que no parecen recibir una consideración adecuada. Una es el llamado generalizado a instalar una zona de exclusión aérea, lo que significa atacar instalaciones antiaéreas dentro de Rusia. Algunos entienden el extremo peligro de esas propuestas, sobre todo el Pentágono, que hasta ahora ha sido capaz de vetar las más peligrosas. ¿Durante cuánto tiempo sostendrá ese ánimo?

Hay también consecuencias más amplias, que serán colosales. No es exageración. Una es que decenas de millones de personas en Asia, África y Medio Oriente enfrentan la hambruna conforme el conflicto avanza y corta suministros agrícolas muy necesarios, procedentes de la región del Mar Negro, proveedora principal de muchos países, entre ellos algunas en situación de desastre, como Yemen. Volveremos a la forma en que se maneja esto.

–Después de meses de combates, hay todavía muy poca esperanza de paz en Ucrania. Rusia concentra ahora sus esfuerzos en controlar el este y el sur del país con la probable intención de incorporarlos a la Federación Rusa, en tanto Occidente ha dado a entender que aumentará el apoyo militar a Ucrania. Funcionarios ucranios han descartado un cese del fuego o concesiones a Moscú, aunque el presidente Volodymir Zelenskyy declaró que sólo la diplomacia pondrá fin a la guerra. ¿Acaso estas dos posiciones no se cancelan mutuamente? ¿Será que ninguna de las partes está interesada en la paz?

Estos sucesos no pintan bien ni para Ucrania ni para el mundo, sostiene Noam Chomsky, intelectual considerado por millones de personas un tesoro nacional e internacional. En esta entrevista, Chomsky llama a que las fuerzas capaces de poner fin a la guerra encuentren formas constructivas de terminar con estas tragedias. Además, analiza el nuevo y sumamente peligroso orden global que está cobrando forma.

C. J. Polychroniou*

El llamado de Biden a incrementar la producción es mero teatro político. Nada tiene que ver con los precios de los combustibles y la inflación, como se afirma. Pasarán años antes de que los venenos lleguen al mercado, años que podrían emplearse en llevar al mundo con rapidez hacia la energía renovable. Eso es del todo posible, pero apenas se habla de ello en los círculos dominantes. No hay necesidad de comentarlo aquí. El tema ha sido analizado de manera experta por el economista Robert Pollin, en otra de sus contribuciones esenciales para entender este asunto crucial de supervivencia y de acción sobre tal entendimiento.

¿Qué podemos hacer entonces para facilitar que se ponga fin a esta tragedia? Comencemos por una obviedad virtual. La guerra puede terminar de una de dos formas: habrá un acuerdo diplomático o uno de los dos bandos capitulará. El horror persistirá hasta que haya acuerdo o capitulación. Al menos eso debería estar fuera de discusión.

Un acuerdo diplomático difiere de una capitulación en un aspecto crucial: cada bando lo acepta como tolerable. Eso es cierto por definición y, por tanto, resulta indiscutible.

Por consiguiente, un acuerdo diplomático debe ofrecer a Putin alguna puerta de escape, lo que ahora quienes prefieren prolongar la guerra llaman con desdén un hoyo ratonero o una conciliación .

Eso lo entienden hasta los más apasionados detractores de Rusia, por lo menos los que pueden tener en su mente algún pensamiento distinto a castigar al odiado enemigo. Un ejemplo prominente es el distinguido especialista en política exterior Graham Allison, de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad Harvard, quien también tiene larga experiencia directa en asuntos militares. Hace cinco años nos informó que estaba claro que Rusia en conjunto es una sociedad demoniaca que merece ser eliminada . Hoy añade que pocos pueden dudar que Putin es un demonio , diferencia radical con cualquiera de los líderes estadunidenses, que en el peor de los casos sólo cometen errores, según su opinión.

Sin embargo, hasta Allison sostiene que debemos contener nuestra indignación y poner un rápido fin a la guerra por medios diplomáticos. La razón es que, si el loco demonio se ve obligado a elegir entre perder y aumentar el nivel de violencia y destrucción, entonces, si es un actor racional, va a escoger lo segundo ... y todos podríamos perecer, no sólo los ucranios.

Putin es un actor racional, afirma Allison. Y si no lo es, toda discusión es inútil porque puede destruir Ucrania y tal vez incluso volar el planeta en pedazos en cualquier momento, eventualidad que de ningún modo podemos evitar que nos destruya a todos.

Continuando con las obviedades, oponerse o incluso tratar de retrasar un acuerdo diplomático es llamar a prolongar la guerra, con sus sombrías consecuencias para Ucrania y más allá. Esta postura constituye un espantoso experimento: veamos si Putin se retirará silenciosamente en derrota total o si prolongará la guerra con todos sus horrores, o incluso usará las armas con las que sin duda cuenta para devastar a Ucrania y poner el escenario para la guerra terminal.

Todo esto parece obvio. O debería, pero no en el actual clima de histeria, en el que tales obviedades provocan una avalancha de reacciones por completo irracionales: el monstruo Putin no cederá, eso es conciliación, qué hay con Munich, tenemos que fijar nuestras propias líneas rojas y mantenerlas, diga lo que diga el monstruo, etc.

No hay necesidad de dignificar esos exabruptos con una respuesta. Todos se resumen en decir: no intentemos una solución, mejor iniciemos el espantoso experimento.

El espantoso experimento es la política operativa estadunidense, y es apoyada por un amplio abanico de opiniones, siempre con una noble retórica de que debemos sostener los principios y no permitir que el crimen quede sin castigo.

