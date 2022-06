Blondie: Against the Odds 1974-1982 sale el 26 de agosto. La música remasterizada está acompañada por dos volúmenes de notas, comentarios pista por pista, una discografía ilustrada de 120 páginas y docenas de fotos inéditas.

El corazón de la caja son los primeros seis álbumes de estudio de la banda: Blondie, Plastic Letters, Parallel Lines, Eat to the Beat, Autoamerican y The Hunter, con los éxitos Heart of Glass, Atomic, Tide is High, Sunday Girl, Rapture y Call me.

El conjunto también incluye cuatro docenas de demostraciones, incluida la primera sesión de grabación del grupo, así como versiones alternativas y tomas descartadas de estudio.

La colección, por medio de UMe y The Numero Group, está disponible para reservar ahora, en cuatro formatos: ediciones Super Deluxe Collectors’ Edition, Deluxe 4LP, Deluxe 8CD y 3CD.