Javier Hernández

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 10 de junio de 2022, p. 8

Inspirado en bateristas de rock como Travis Barker de Blink 182 y Álex González de Maná, Francisco Paquito Aranda se decidió por las baquetas y los tambores desde los 14 años en su natal San Luis Potosí y a los 16 ya andaba de gira con diferentes agrupaciones. En 2018 decide radicar en Los Ángeles para disfrutar de una beca en el California College of Music. Es allí, en Studio Citie, donde Oliver Sandino le propone musicalizar el cortometraje Crimson’s Cabaret, filme exhibido en el circuito de Festivales Internacionales de Cine; ha recibido nominaciones en Niagara Falls International Short Festival, Venice Shorts y Guanajuato Experimental Film Festival 2021, Festival Internacional de Cine de la India Birsamunda 2022 y el Festival Internacional de Cine de Cannes 2021, donde recibió el galardón como Mejor Película Experimental.

Sobre la experiencia de su participación en Crimson’s Cabaret, Paquito cuenta: “Cuando escuché el nombre de la película me causó mucha intriga, porque antes de saber su nombre, ya había visto las escenas que están basadas en escenas de baile y expresión, entonces entendí que el nombre –Crimson’s Cabaret– sí está muy relacionado con la dinámica de la película y tiene detalles un poco locos, pero sin duda, me inspiró para crear algo diferente. Es mi primera experiencia de musicalizar y formar parte de un cortometraje. También me inspiré mucho en lo que hace Antonio Sánchez en Birdman. Por ahí me fui, en lo experimental, literal en la batería. Cuando me mudé a Los Ángeles, Antonio fue una persona que me guió mucho al enfoque que le tenía que dar a mi carrera. Él ha sido un amable mentor durante estos años”.