Viernes 10 de junio de 2022, p. 7

El contenido de la columna Tiempo de blues, que se publica en este diario desde 2000, es el eje del libro Por los senderos del blues, crónicas, escrito y editado por Raúl de la Rosa, quien en 280 páginas da cuenta de su faceta de promotor cultural, conductor de programas radiofónicos y de gran conocedor y difusor del género, lo que avalan los 11 festivales y el reconocimiento Keeping The Blues Alive Awards’ 2022, que le entregadaron en Memphis, Estados Unidos.

De la Rosa es un hombre de planes y recuerdos. En charla con La Jornada, contó una anécdota que considera premonitoria de su vida, sucedida en su adolescencia.

“Siendo dueño de un tocadiscos, no tenía un solo disco para estrenarlo. Una tía, que me quería mucho, me dio dinero de una manera como se les da a los mordelones, ‘que nadie vea’. Fui a una tienda de discos que estaba en las calles de Insurgentes y Michoacán y cuando vi el precio de los ejemplares, conté el dinero y la emoción me invadió: me alcanzaba para tres.

“El problema, realmente existencial, es que a esa edad tengas que escoger sólo tres de entre cientos o miles de discos. Los seleccioné. No tenía idea de cuáles había comprado, pero marcaron mi vida, tanto personal, familiar como laboral, mi ideología. El primero, Cantos de la guerra civil española, fue algo extraño porque no tenía idea de que había habido una guerra civil en España. El segundo se llamaba In Israel Today y no sabía que ocho o nueve años antes se había fundado el Estado de Israel. En la portada del tercero había una negrita –no una persona de color– con las manitas de lado, y una leyenda que decía ‘I feel the spirit’. Lo chistoso es que era de la cantante más grande de góspel en la historia: Mahalia Jackson”, relató.

