Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 10 de junio de 2022, p. 6

Desde hace 25 años, el teatro musical en México se ha consolidado como una fuente generadora de empleos, así como un escaparate para el talento artístico y lugar de disfrute gracias a los espectáculos de calidad internacional, como El Rey León que fue un éxito total , con un millón de asistentes.

Julieta González, directora de Teatro y Eventos Familiares de Ocesa, en el contexto de los cinco lustros que celebra la empresa presentando musicales en el país, explicó a La Jornada: En este tiempo, hemos impactado a 8 millones de espectadores, además hemos sido oferta constante de trabajo para más de mil actores, alrededor de 2 mil técnicos y personas de apoyo detrás de los escenarios. Esto ha permitido que las nuevas generaciones sepan que existe un mercado para ellos y se preparen cada vez más .

Entre los retos que han tenido, González, comentó que son diferentes con respecto al teatro tradicional, pues los musicales involucran a mucha gente, varias especialidades y hemos aprendido en cómo producir grandes obras. No somos los primeros en hacerlo, tenemos que reconocer a Manolo Fábregas, Silvia Pinal o Tina Galindo, quienes empezaron con estos montajes, pero en otras escalas .

Réplicas tal cual se ven en Broadway

En Ocesa a las obras les dimos un plus, pues se hicieron réplicas, tal cual se ven en Broadway, porque lo que se hacía antes eran producciones locales, que se compraban en Nueva York o Londres para representarlas con valores mexicanos. Nuestra tarea fue realizarlas y subir los estándares de calidad para ofrecer algo más grande a nuestro público .

La Bella y la Bestia, Rent, El fantasma de la ópera, El hombre de la Mancha, Jesucristo Súper Estrella, Chicago, The Full Monty, Los Miserables, José El Soñador, El violinista en el tejado, Bésame mucho, Hoy no me puedo levantar, Los productores, Dulce Caridad, Mamma Mia, Peter Pan, Si nos dejan, Mary Poppins, El Rey León y Aladdin, son algunos de los 25 musicales que la productora ha montado a lo largo de este tiempo.