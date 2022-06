Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 10 de junio de 2022, p. 3

La cultura es un arcoíris de la conciencia humana. No importa cómo sea el paisaje, bien o devastado, el arcoíris lo transfigura todo , afirma el artista suizo-mexicano Roger von Gunten (Zúrich, 1933). Dice que no pinta mucho en la actualidad porque la situación me tiene mal. Es horrible lo que pasa en el mundo. Hay algo que se estropeó, o se estropea, con las pandemias y las grandes potencias que hablan de guerra cuando más bien se trata de autodestrucción. De todos modos aplico color sobre una superficie. Concibo la pintura como un oficio y aplicarla es el oficio del oficio .

Von Gunten exhibe 21 obras (18 pinturas y tres dibujos), de diferentes épocas, en la galería Óscar Román. La más reciente es el acrílico Tres flores (2021), mientras la más temprana es Muerte con fantasma (1989), tinta y acrílico sobre papel. El artista seleccionó las piezas con el objeto de mostrar lo más nuevo de su producción. Las pinturas son inéditas, aunque los dibujos no.

Comparte la exposición Dos ejes del ver con el pintor Armando Brito (Cuernavaca, 1956), quien creció en Guerrero. Para Von Gunten, arraigado en Tepoztlán, Brito tiene sus raíces en un arte que descubrí cuando llegué a México en 1957, y conocí al pintor Alfonso Michel en Manzanillo .

Estructuras visuales sonoras