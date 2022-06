N

aasón Joaquín García, llamado Apóstol de Jesucristo de la Iglesia La Luz del Mundo (ILLDM), se declaró culpable el viernes de cargos de abuso sexual de menores. Cuando todos esperaban el inicio del juicio este lunes, la defensa y la fiscalía llegaron a un acuerdo. Para muchos, evitaría la cadena perpetua, para otros, soslayaría evidenciar las acusaciones de víctimas, testimonios y divulgación de materiales fotográficos, uso de drogas y videos inculpadores. Ante el alud de evidencias, al parecer el Apóstol negocia una sentencia como alternativa a la absoluta debacle mediática. Naasón Joaquín fue detenido en 2019 en Los Ángeles, acusado de abuso sexual infantil, tráfico de personas y pornografía infantil, entre otros cargos. El Apóstol en todo momento negó los cargos y se declaró inocente. Sus abogados presentaron mociones para desestimar el caso. Se argumentó que la fiscalía y las supuestas víctimas montaron una trama para inculpar al líder religioso. Si realmente fuera inocente, como él sostenía, la verdad saldría a la luz en el juicio y emergería redimido. Sin embargo, sus mociones y apelaciones fueron todas desechadas. Existen antecedentes en denuncias penales a su padre, Samuel Joaquín Flores, también Apóstol entre 1964 y 2014. Se le acusó, en los 90, de abusos sexuales y la existencia de un séquito de esclavas sexuales. No prosperaron las imputaciones y fueron desechadas por irregularidades de procedimiento. El anuncio de los abogados del actual Apóstol ha desatado reacciones antagónicas. Gran parte de la feligresía y de la dirigencia de la Iglesia sigue creyendo en la inocencia de su guía. Enarbolan persecución y niegan toda imputación. Las víctimas y ex miembros de la Iglesia reprochan a la fiscalía no haber procedido con un juicio que evidenciara los abusos y crímenes del líder religioso. Califican a sectores de la feligresía de la ILLDM como cómplices y encubridores de las perversiones de Naasón Joaquín, como ocurre en la Iglesia católica.

El encarcelamiento del Apóstol ha cimbrado debido al rol sacral que desempeña. Expertos lo refieren como un pentecostalismo heterodoxo dada la exaltación y énfasis en su líder. La centralidad en torno a él direcciona a la Iglesia hacia una singularidad que, por un lado, le ha permitido una sólida cohesión institucional, pero por otro ha despertado críticas entre otros movimientos evangélicos.

La ILLDM es una de las asociaciones religiosas más importantes en México. Fue fundada en Guadalajara por Eusebio Joaquín González (1898-1964) en abril de 1926. En pleno conflicto cristero, se desarrolló en el Bajío mexicano tan católico como intolerante. La Luz del Mundo hizo de los principios juaristas, laicos y del nacionalismo mexicano su bandera de identidad social.