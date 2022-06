Turquía se compromete a ayudar a Ucrania a desminar la costa frente al puerto de Odesa para garantizar un corredor marítimo seguro y, en un lugar con coordenadas apalabradas, Rusia quiere inspeccionar los barcos que se dirigen hacia el puerto ucranio para verificar que no transporten armas. Una vez cargados de cereales los barcos mercantes, buques de guerra turcos los esperarán en aguas internacionales para escoltarlos hasta puertos de Turquía.

La primera filtración interesada sobre el preacuerdo de rusos y turcos –los ucranios lo rechazaron en la forma en que estaba redactado y no sólo por las inspecciones de sus barcos– se realizó el lunes anterior a través del periódico ruso Izvestia, que en su versión online adelantó sus principales puntos, que en síntesis son:

Aunque el ministerio ruso de Relaciones Exteriores no hace referencia al posible acuerdo, se da por hecho que los jefes de las diplomacias rusa y turca tratarán de amarrar los flecos del documento ya consensuado para establecer mecanismos que permitan la salida de alimentos desde Ucrania.

“Por el momento, no hay ningún acuerdo. Tenemos una declaración del presidente (ruso, Vladimir) Putin, quien dijo que Ucrania debe desminar las entradas de los puertos, lo que permitirá que los buques –después de que nuestros militares comprueben que no traen armas– entren en un puerto, carguen cereales y luego, incluso con nuestra ayuda si es necesario, tomen rumbo hacia aguas internacionales”, detalló el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, al comentar ayer la filtración de Izvestia.

Peskov admitió que también hay reticencias de Ucrania . El canciller ucranio, Dimitro Kuleba, escribió al respecto en su cuenta en Twitter: (El presidente ruso Vladimir) Putin dice que no usará las rutas comerciales para atacar Odesa, pero también aseguró que no tenía ninguna intención de invadir nuestro país. No podemos confiar en Putin, sus palabras nada valen .

Sin embargo, no debe excluirse que Kiev termine por aceptar el acuerdo turco-ruso porque en caso contrario, para el otoño próximo, la cantidad de sus cereales bloqueados podría triplicarse y alcanzar 75 millones de toneladas, conforme reconoció el presidente Volodymir Zelensky el domingo anterior en la televisión ucrania.

Hulusi Akar, ministro turco de Defensa, quien ayer habló por teléfono con su homólogo ruso, Serguei Shoigu, sobre la situación en Ucrania y Siria, es optimista y afirma que el acuerdo con Rusia está casi listo. Se ha avanzado mucho en este tema , sin entrar en detalles adelantó a medios turcos la vísperas de la llegada de Lavrov a Estambul.

El canal de noticias de la televisión pública de Turquía, TRT, informó ayer que de acuerdo con fuentes del gobierno (turco), esta misma semana podría celebrarse en Estambul una reunión de enviados de Turquía, Rusia, Ucrania y la ONU para tratar de resolver el problema de la exportación de cereales ucranios.