Claudia Tapia Castelo, ex diputada local, explicó que algunas mujeres no pueden ir a trabajar ya que se deben quedar en sus hogares a reunir líquido potable, porque el plan Agua para Todos no ha sido bien ejecutado. Exigimos a García Sepúlveda, que las grandes empresas concesionarias de agua se comprometan a entregar de manera voluntaria por lo menos 10 por ciento de sus volúmenes para cumplir las necesidades de uso doméstico , añadió.

Exigen dar prioridad a obras hídricas

Solicitaron dar prioridad a obras hídricas ya que esta crisis perjudica todos los ámbitos; también esto afecta a las mujeres en los hospitales, las embarazadas, sus derechos de salud reproductiva; no se ha visto un plan para eso , dijo la activista Brenda González.

En tanto, la representante Instituto Nacional de Consultoría Familiar, Luz María Ortiz Quintos, hizo una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por este tema.

Es por la medida que se anunció sobre la reducción del servicio de agua en el estado, que es de las 4 a las 10 horas porque, dijo, de acuerdo con el artículo 4 constitucional toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del recurso para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible .

Ortiz Quintos consideró que esta decisión tomada por los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey es una violación a los derechos humanos “que se está cometiendo contra todos los ciudadanos del estado de Nuevo León.