Miércoles 8 de junio de 2022, p. 7

Juan Carlos Barreto es consciente de que la labor del actor nunca va a ser fácil; tiene complejidad y hay que asumirla .

Barreto, quien protagonizará, junto con Roberto Beck, la obra Mirando al Sol, de Cristian Magaloni, en el Teatro La Capilla, también participa en la telenovela La herencia y forma parte del elenco del remake de La madrastra, que produce Carmen Armendáriz, en el cual estará Aracely Arámbula.

El actor comentó a La Jornada que el teatro, la televisión y el cine, aunque son formatos diferentes, todos implican retos y grandes satisfacciones. “He sufrido tanto con este personaje de la obra, como con Modesto Pérez (en La herencia), pues aunque son distintos, el actor es el mismo y sus emociones también”.

Puntualizó: No desprecio ninguno de los tres formatos y los respeto muchísimo; es cierto que hay personajes más divertidos y otros más complicados .

Sin embargo, lo único que no le interesa hacer a Barreto “son las narconovelas, en lo personal, no me gustan porque son una apología del crimen. Nunca he hecho una y no creo hacerla”.

Mientras tanto, el actor se encuentra entusiasmado con su papel en la puesta en escena, que tiene como eje el respeto a la muerte y al derecho a decidir.

En Mirando al Sol se explora la manera en que dos hombres enfrentan una dura realidad.

La historia trata sobre la relación fracturada de un padre con su hijo, debido a un suceso del pasado y llevan cinco años sin verse, pero se ponen de acuerdo para encontrarse, momento en el que se desarrolla la obra, porque el hombre mayor padece cáncer de cerebro y ha decidido suicidarse , explicó Juan Carlos Barreto.