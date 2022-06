“Además, con este proyecto me he dado cuenta de que todo lo que sucedía en esa época es tan actual y es importante destacar que Manuel, por su condición y su sexualidad, es uno de los primeros en gritar su homosexualidad en un momento en el que eso era motivo de prisión y de que te cerrarán todas las puertas.

No sé si la vida me alcance para ver que mi trabajo sea reconocido, pero haber vivido como quise, ese gusto nadie me lo quita , es una de las frases que dice el protagonista, en la que se refleja el interés en revalorar al muralista mexicano.

Creo que fue un hombre visionario, que siempre navegó contra corriente; su vida estuvo llena de obstáculos precisamente por su homosexualidad, por pensar diferente a los muralistas y por intentar plasmar en sus pinturas el verdadero rostro de México. Estoy fascinado con el proyecto, con la vida de este artista y con la dramaturgia de Vicente Ferrer.

En la charla, Leonardo Mackey expresó sentirse contento con este personaje de Rodríguez Lozano, pues encontró varias similitudes con él. “Me identifico mucho con el personaje por cómo llevamos nuestras carreras, con la debida distancia.

Manuel fue un hombre que siempre estuvo solo, fue como un huerfanito, que se separa de los contemporáneos, de los muralistas, defiende sus convicciones, navega contra corriente y yo he sido autodidacta. Desde niño no pertenezco a ninguna generación, siempre elijo mis proyectos de manera particular. En teatro celebro 37 años de trayectoria y siempre he sido muy independiente, y me ha costado mucho trabajo .

El actor destacó también que Rodríguez Lozano fue un hombre que “defendió sus ideales e intentó plasmar en su obra lo que para él era el verdadero rostro de México, un país sumido en la miseria que había quedado roto en mil pedazos por la Revolución.

Tiene obra muy importante que los jóvenes deben conocer, pocos saben que hay una exhibición permanente de él en el Palacio de Bellas Artes.

El monólogo, en el que participa de manera especial el joven actor Andrei Caballero, se presenta los jueves a las 21 horas en La Teatrería (Tabasco 152, colonia Roma). La temporada concluye el 23 de junio.