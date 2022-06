Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de junio de 2022, p. 4

Una celebración al canto cardenche, con una propuesta de arreglos contemporáneos a algunas canciones tradicionales, ofrecerá mañana el Coro Acardenchado en el concierto El cardo en flor, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes.

Bajo la dirección artística de Juan Pablo Villa, el Coro Acardenchado realizará un trayecto sonoro del canto cardenche, pero también de cantos urbanos que han sido acardenchados.

“El cardo en flor es un recorrido del canto cardenche con adaptaciones contemporáneas donde se incluyen movimiento, danza, percusión corporal y en el que vamos a mostrar otras piezas de canto cardenche como Prisionera, que es una canción norteña, pero con los elementos vocales”, explica en entrevista Juan Pablo Villa.

El canto cardenche es un género de música popular mexicana que se canta a capela y que toma su nombre de la espina del cardo.

En el concierto, el Coro Acardenchado hace pequeños interludios y conexiones con ese canto. “No todo el tiempo es coral, a veces hay duetos, tríos y después se une el coro; a veces sí somos una fuerza coral única, pero otras es la fuerza de un solo individuo cantando como sucede en la pieza Yo me voy a morir a los desiertos, en la que el coro abraza sus cantos”, detalla el director artístico.

El Coro Acardenchado nació en una celebración con los Cardencheros de Sapioriz en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris hace seis años y, desde entonces, han seguido con esa labor de mantener vivo el canto, que es único en México.