Dumett describe como desconcertante esa etapa histórica: Estamos tratando todavía de comprender la lógica del Inca Atahualpa para presentarse en la plaza de Cajamarca con 3 mil personas desarmadas y para ofrecer dádivas a los españoles. Después de 11 años de haber leído todo lo que era posible encontrar, todavía no termino de entender ese razonamiento .

Destaca que en las crónicas se describe a Atahualpa como “una persona inteligentísima, incluso varias fuentes señalan que aprendió ajedrez viendo jugar a los españoles y le ganó algunas partidas al conquistador Hernando de Soto; también mencionan que tenía una enorme curiosidad y estaba tratando de averiguar cosas de los españoles. Estas dos características son muy fuertes en todas las descripciones.

Respeto a los hechos

“Sobre la base de los fragmentos que subsisten, traté no solamente de conocer al Inca, sino a todo incario. Sociología, quipus, agricultura, la manera en que realizaban prestaciones laborales, religión… Este prurito de exactitud, de respeto a los eventos históricos, no es simplemente porque me dio la gana, sino porque de no hacerlo hubiera traicionado lo que ocurrió.”

Agrega que por ese trabajo riguroso en pos de la verosimilitud, la novela “ha sido convincente, respetuosa y ha logrado seducir al público peruano. De este prurito de verdad histórica y de investigar sobre cada grupo étnico sometido, lectores de todo el país que leen la parte que corresponde a su zona dicen: ‘este señor hizo su tarea, me ha respetado lo suficiente como para poder enterarse de los personajes, los hechos, la idiosincrasia, las costumbres de mi pueblo’”.

Cuenta que en su país existe ahora “la necesidad de un pueblo por tratar de entender un momento específico de su historia, que, por alguna razón, no ha sido capaz de hacerlo. Si esta novela se hubiera publicado hace 15 o 20 años en Perú no sé si hubiera tenido la misma recepción. A comienzos del siglo XXI hubo clases económicas emergentes fuera de Lima que comenzaron a tener poder adquisitivo y a preguntarse: ‘¿quién soy?, ¿de dónde vengo?’ Ha sido simultáneo en diferentes partes de Perú.

“El libro de alguna manera es una respuesta que ha caído perfecta cuando la curiosidad y las personas estaban listas para recibir un texto como éste, que ha sido best seller en Perú en 2018, 2019 y 2020. No es obvio porque son mil páginas, y estamos hablando de un país que no tiene una tradición de leer libros muy largos. Esto no tiene precedente.”